Джонсон предупредил ЕС, что времени на достижение сделки по Brexit остается все меньше

ЛОНДОН, 8 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил председателю Европарламента Давиду Сассоли, что времени на достижение сделки по Brexit остается все меньше, поэтому Лондон и Брюссель должны ускорить переговорный процесс, если они не хотят "развода" без соглашения. Об этом представитель канцелярии британского премьера заявил по итогам встречи Джонсона и Сассоли, состоявшейся во вторник на Даунинг-стрит.

"Премьер-министр отметил, что остается мало времени для того, чтобы согласовать новую сделку, поэтому нам надо двигаться быстрее и работать вместе над достижением нового соглашения. Он повторил, что если мы не достигнем договоренности, тогда Великобритания покинет ЕС без сделки 31 октября", - сказал представитель Джонсона.

Он добавил при этом, что сам британский премьер "предпочитает покинуть ЕС со сделкой" и считает свое последнее предложение по Brexit "значительным шагом [вперед] и разумным компромиссом".

При этом Сассоли по итогам разговора с Джонсоном заявил об отсутствии прогресса на переговорах по Brexit.

Соединенное Королевство должно было покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. Сменивший ее Джонсон настаивает на том, что страна не будет просить Брюссель о новых отсрочках и должна покинуть Евросоюз не позднее 31 октября со сделкой или без нее.

Во вторник телерадиовещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на представителя Джонсона сообщила, что германский канцлер Ангела Меркель отвергла новые предложения британского премьера по теме североирландской границы. После этого Лондон назвал достижение сделки с ЕС "по сути невозможным".