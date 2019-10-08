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Кризис в Сирии

СМИ: эмиссар ООН проведет 15-16 октября переговоры с главой МИД Сирии

На встрече в Дамаске будут обсуждаться "последние детали" перед первым заседанием Конституционного комитета

ТАСС, 8 октября. Регламент работы Конституционного комитета обсудит в Дамаске спецпосланник генерального секретаря ООН Гейр Педерсен, который 15-16 октября посетит столицу Сирии. Об этом сообщила во вторник газета Al-Watan со ссылкой на источники в сирийском внешнеполитическом ведомстве.

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По их сведениям, норвежский дипломат встретится с вице-премьером и министром иностранных дел Сирии Валидом Муаллемом. На переговорах, отметили источники, будут обсуждаться "последние детали" перед первым заседанием комитета, которое состоится в Женеве 30 октября.

По информации издания, сирийская сторона хочет окончательно уточнить порядок принятия решения членами Конституционного комитета, который состоит из 150 человек (по 50 делегатов от Дамаска, оппозиции и гражданских обществ). Задачей этого органа является выработка рекомендаций по внесению поправок в конституцию республики, после чего в Сирии будут проведены всеобщие выборы под эгидой ООН. Комитет сформирован в соответствии с резолюцией, принятой 31 января 2018 года в Сочи Конгрессом сирийского национального диалога.

Кроме того, Дамаск интересует, как будет проходить работа "редакционной комиссии", в состав которой войдут 45 человек. Эта группа экспертов будет готовить предложения по реформам для обсуждения на заседании комитета в полном составе.

2 октября в интервью телеканалу Al Mayadeen глава сирийского МИД выступил против того, чтобы спецпосланник генсека ООН играл роль посредника между сторонами. По его словам, договоренности должны быть достигнуты между самими сирийцами, а Педерсен "может лишь способствовать проведению заседаний, не навязывая своего мнения участникам комитета". Муаллем призвал также членов Конституционного комитета "выступать с национальных позиций и не выражать интересы Турции или других государств". По его словам, "только в таком случае работа комитета будет двигаться вперед".

Теги
СирияКризис в СирииПедерсен, Гейр
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