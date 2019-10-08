Посредники попытаются активизировать диалог по Приднестровью на встрече в Словакии

БРАТИСЛАВА, 9 октября. /ТАСС/. Посредники на переговорах по приднестровскому урегулированию встретятся в Братиславе в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС), чтобы активизировать диалог между Кишиневом и Тирасполем, который застопорился на фоне электоральных кампаний в Молдавии. Как проинформировала пресс-служба ОБСЕ, модераторами начинающейся в среду двухдневной встречи выступят действующий председатель этой организации, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак, а также его спецпредставитель по процессу приднестровского урегулирования Франко Фраттини.

"В ходе встречи в формате "пять плюс два" будет рассмотрен ход реализации мер по укреплению доверия, согласованных в рамках пакета "Берлин-плюс", а также определены возможные дополнительные и новые приоритетные вопросы для дальнейших мер по укреплению доверия", - говорится в сообщении ОБСЕ.

"Берлин-плюс"

В 2016 году на встрече в Берлине Молдавия и непризнанное Приднестровье согласовали решения по ряду конфликтных вопросов в двусторонних отношениях. Они уже информировали об урегулировании проблем совместного пользования приграничными землями, были сняты вопросы функционирования молдавских школ на левом берегу Днестра, Молдавия также запустила процесс признания дипломов об образовании непризнанной республики, был разблокирован мост через Днестр на важной транспортной артерии, начался процесс легализации зарегистрированных в приднестровском регионе автомобилей.

Вместе с тем остаются сложности с отказом от взаимного уголовного преследования чиновников, о чем стороны договаривались в Берлине. Между двумя берегами Днестра до сих пор не восстановлена прямая телефонная связь. Кроме того, остается открытым вопрос о выработке механизма гарантий исполнения достигаемых договоренностей.

Позиции сторон

Перед встречей МИД Приднестровья заявил, что Тирасполь готов обсуждать только меры по укреплению доверия и вопросы из социально-гуманитарной повестки. К Молдавии обратились с призывом не поднимать тему всеобъемлющего урегулирования. Кишиневу также намерены предложить обсудить разблокирование импорта горючего в регион и вопросы межбанковского взаимодействия. Планируется также обсудить опасения Тирасполя возможным давлением на регион со стороны Молдавии, которая намерена вернуть под свой контроль восточную границу с помощью совместных с Украиной КПП.

Переговоры в Братиславе состоятся после смены власти в Молдавии, где в июне было сформировано новое правительство и парламентское большинство. В него вошла поддерживающая президента страны Игоря Додона Партия социалистов и партии проевропейского блока Acum ("Сейчас"). Новые власти Молдавии до сих пор не представили согласованное видение решения приднестровского конфликта из-за разногласий по этому вопросу.

Выступая в конце сентября на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, Додон заявил, что формула приднестровского урегулирования должна быть найдена политическими силами внутри Молдавии, а затем вынесена на обсуждение международных партнеров в формате "пять плюс два". Он высказался за предоставление Приднестровью специального статуса в рамках суверенной и территориально целостной Молдавии с полным гарантированием прав и свобод человека.