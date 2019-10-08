CNN: Белый дом ищет совета у сторонних юристов по процедуре импичмента Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Белый дом обратился к сторонним юристам за консультацией в правовых вопросах процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, начатой демократами в Конгрессе. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на собственные источники.

По их данным, одним из таких юристов является бывший председатель комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса Трей Гоуди (республиканец, от штата Северная Каролина). До законотворческой деятельности он работал в прокуратуре.

В США в сентябре разгорелся крупный скандал вокруг телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Беседа в итоге стала поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты президента США, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Хантера Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, стремился заручиться поддержкой Киева в усилиях переизбраться на второй срок.