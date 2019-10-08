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Начало процедуры импичмента Трампа

CNN: Белый дом ищет совета у сторонних юристов по процедуре импичмента Трампа

По данным телеканала, одним из них является бывший председатель комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса Трей Гоуди

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Белый дом обратился к сторонним юристам за консультацией в правовых вопросах процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, начатой демократами в Конгрессе. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на собственные источники.

По их данным, одним из таких юристов является бывший председатель комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса Трей Гоуди (республиканец, от штата Северная Каролина). До законотворческой деятельности он работал в прокуратуре.

В США в сентябре разгорелся крупный скандал вокруг телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Беседа в итоге стала поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты президента США, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Хантера Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, стремился заручиться поддержкой Киева в усилиях переизбраться на второй срок.

Теги
СШАТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
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В направленном демократам письме подчеркивается, что в их расследовании "отсутствует какое-либо законное конституционное основание, видимость объективности и даже самые элементарные гарантии надлежащего судебного разбирательства"
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