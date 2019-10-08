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Начало процедуры импичмента Трампа
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Белый дом уведомил демократов, что не будет сотрудничать с ними по импичменту Трампа

В направленном демократам письме подчеркивается, что в их расследовании "отсутствует какое-либо законное конституционное основание, видимость объективности и даже самые элементарные гарантии надлежащего судебного разбирательства"
Белый дом AP Photo/Susan Walsh
Описание
Белый дом
© AP Photo/Susan Walsh

ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. Белый дом уведомил во вторник демократов Палаты представителей Конгресса США, что не собирается сотрудничать с ними в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа. Об этом говорится в опубликованном письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

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В направленном демократам письме, отмечает она, подчеркивается, что в их расследовании в рамках процедуры импичмента "отсутствует какое-либо законное конституционное основание, видимость объективности и даже самые элементарные гарантии надлежащего судебного разбирательства". "По чисто политическим причинам демократы решили, что их желание отменить итоги выборов 2016 года позволяет им провести так называемое расследование в рамках процедуры импичмента, которое идет вразрез с основными правами, гарантированными каждому американцу", - указала Гришэм.

"Не следует ожидать, что исполнительные органы власти будут участвовать в этом предвзятом политическом театре", - отмечается в ее заявлении.

Трампа ограничивают в правах

Пресс-секретарь американского лидера в очередной раз подчеркнула, что Трамп "не сделал ничего плохого и демократам об этом известно". "Такого рода предвзятые процедуры наносят оскорбление конституции в связи с тем, что они проходят за закрытыми дверями и отказывают президенту в праве вызывать свидетелей, [требовать] перекрестного допроса свидетелей, иметь доступ к доказательствам, а также во множестве других основных прав", - отметила Гришэм.

По ее мнению, "демократы преследуют чисто партийные цели, в том числе оказание влияния на предстоящие в 2020 году выборы". "В ходе этого процесса они нарушают гражданские свободы и принцип разделения властей, угрожая должностным лицам исполнительной власти наказанием всего лишь за реализацию своих конституционных прав и прерогатив. Все это нарушает конституцию, верховенство закона, а также прецеденты, имевшие место в прошлом", - считает пресс-секретарь главы государства.

"Президент Трамп и вся его администрация будут продолжать бороться за американский народ, развивать экономику, повышать благосостояние и защищать интересы Америки внутри страны и за рубежом", - заключила Гришэм.

Письмо было адресовано спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, объявившей о начале процедуры импичмента, а также председателям спецкомитета по разведке, комитета по надзору и правительственной реформе и комитета по иностранным делам Адаму Шиффу, Элайдже Каммингсу и Элиоту Энгелу. Ранее они направили повестки должностным лицам вашингтонской администрации высокого ранга с требованием выступить на слушаниях и предоставить законодателям документы в рамках расследований, связанных с процедурой импичмента.

Скандал в Вашингтоне

В США ранее разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты президента, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.

Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в попытке переизбраться на второй срок.

Теги
СШАТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
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