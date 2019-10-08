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Власти Эквадора ограничили передвижение у стратегических объектов на время режима ЧП

Действие указа не распространяется на сотрудников этих учреждений, полицейских и военнослужащих, спасателей, медицинский персонал, а также аккредитованных в стране дипломатов

ТАСС, 9 октября. Президент Эквадора Ленин Морено решил ограничить свободное передвижение граждан в районе правительственных зданий и стратегических объектов на время действия режима чрезвычайного положения (ЧП). Об этом говорится в тексте обнародованного во вторник указа главы государства.

"С понедельника по воскресенье с 20:00 до 05:00 нельзя будет передвигаться в районах, прилегающих к стратегическим зданиям и объектам, таким как здания, где находятся главные представительства органов власти, а также другим, которые определит командование вооруженных сил", - отмечает в документе. Действие этого указа не распространяется на сотрудников этих учреждений, полицейских и военнослужащих, спасателей, медицинский персонал, а также аккредитованных в стране дипломатов.

На прошлой неделе Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%. Представители профсоюзов в ответ объявили, что выступают против этого решения и будут организовывать акции протеста. Работники сферы транспорта объявили 3 октября бессрочную забастовку на всей территории южноамериканской страны, манифестанты также начали блокировать автомагистрали.

В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. В сложившейся ситуации Морено ввел в стране режим ЧП. Лидер транспортных профсоюзов Эквадора 4 октября заявил о решении приостановить забастовки, однако представители индейских сообществ сообщили, что продолжат протесты.

Теги
ЭквадорМорено, Ленин
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