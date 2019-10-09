СМИ: осведомитель по "делу Трампа" был связан с одним из кандидатов от демократов

ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. Сотрудник разведки, направивший жалобу по поводу содержания телефонного разговора гпрезидента США Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским 25 июля, имел профессиональные отношения с одним из кандидатов от Демократической партии на предстоящих президентских выборах. Об этом пишет во вторник газета Washington Examiner со ссылкой на источники.
Как отмечает издание, генеральный инспектор разведывательного сообщества США Майкл Аткинсон, жалобу которому и подал сотрудник спецслужб, еще 26 августа обращал внимание, что осведомитель демонстрирует признаки политической предвзятости в пользу соперников Трампа на выборах.
В прошлую пятницу Аткинсон, отвечая на вопросы республиканцев, рассказал, что автор донесения является не просто зарегистрированным демократом, а имеет значительные связи с одним из кандидатов на выборах 2020 года.
"Генеральный инспектор заявил, что осведомитель работал или имел некоторые профессиональные отношения с одним из кандидатов от Демократической партии", - сказал один из собеседников газеты, слова которого подтвердили еще двое источников. При этом личность кандидата не раскрывается.