СМИ: осведомитель по "делу Трампа" был связан с одним из кандидатов от демократов

ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. Сотрудник разведки, направивший жалобу по поводу содержания телефонного разговора гпрезидента США Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским 25 июля, имел профессиональные отношения с одним из кандидатов от Демократической партии на предстоящих президентских выборах. Об этом пишет во вторник газета Washington Examiner со ссылкой на источники.

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Как отмечает издание, генеральный инспектор разведывательного сообщества США Майкл Аткинсон, жалобу которому и подал сотрудник спецслужб, еще 26 августа обращал внимание, что осведомитель демонстрирует признаки политической предвзятости в пользу соперников Трампа на выборах.

В прошлую пятницу Аткинсон, отвечая на вопросы республиканцев, рассказал, что автор донесения является не просто зарегистрированным демократом, а имеет значительные связи с одним из кандидатов на выборах 2020 года.

"Генеральный инспектор заявил, что осведомитель работал или имел некоторые профессиональные отношения с одним из кандидатов от Демократической партии", - сказал один из собеседников газеты, слова которого подтвердили еще двое источников. При этом личность кандидата не раскрывается.