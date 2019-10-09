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В Анкаре заявили, что турецкие военные и сирийская оппозиция вскоре перейдут границу Сирии

В администрации президента Турции заявили, что сирийские курды либо могут сдаться, либо Анкара остановит их "попытки пресечь усилия" по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"

ТАСС, 9 октября. Турецкая армия вскоре пересечет границу Турции и Сирии совместно с боевиками так называемой Сирийской свободной армии (ССА). Об этом в среду сообщил руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

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"Военные Турции совместно с Сирийской свободной армией в самом скором времени пересекут границу Турции и Сирии", - написал он на своей странице в Twitter.

Алтун также обратился к сирийским курдам, отметив, что "они могут либо сдаться, либо мы [Турция] остановим их попытки пресечь наши усилия по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ)".

Президент Турции Тайип Эрдоган 1 октября сообщил, что Анкара намерена самостоятельно создать зону безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, поскольку не смогла достичь желаемого результата на переговорах с американской стороной. 6 октября Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, по итогам которых Белый дом сообщил, что Вашингтон не станет поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции Турции на севере Сирии, а американские военные не будут находиться поблизости от места ее проведения.

7 октября президент Турции сообщил, что Соединенные Штаты начали отводить войска с северо-востока Сирии, где Анкара намеревалась провести операцию по созданию зоны безопасности. Трамп в свою очередь отметил, что если Турция "сделает что-либо выходящее за рамки гуманности, то столкнется с угрозами разрушения экономики".

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