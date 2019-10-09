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Акции протеста в Ираке

Помпео призвал руководство Ирака проявить максимальную сдержанность к протестующим

Госсекретарь также выразил сожаление в связи с гибелью людей

ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео в телефонном разговоре с премьер-министром Ирака Аделем Абдель Махди призвал Багдад проявить максимальную сдержанность в условиях происходящих в стране массовых протестов и приступить к реформам, как того требуют протестующие. Об этом говорится в распространенном во вторник вечером сообщении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"Госсекретарь Помпео осудил насилие в Ираке и отметил, что виновные в нарушении прав человека должны быть привлечены к ответственности, - обратила внимание дипломат. - Госсекретарь подтвердил, что мирные демонстрации являются неотъемлемой частью демократии, указав на недопустимость насилия как со стороны сил безопасности, так и протестующих".

"Майкл Помпео выразил сожаление в связи с гибелью людей и призвал правительство Ирака проявлять максимальную сдержанность. США привержены обеспечению суверенитета и процветания Ирака", - отмечается в тексте. Глава дипведомства призвал премьера Ирака ответить требованиям протестующих относительно проведения реформ и борьбы с коррупцией.

1 октября в нескольких провинциях Ирака начались антиправительственные выступления в знак протеста против бедности, безработицы и коррупции. Протестующие в Багдаде, а также южных и северных провинциях страны требовали отставки правительства. Начинавшиеся мирно митинги быстро переросли в ожесточенные столкновения с полицейскими и военнослужащими. Жертвами беспорядков в Ираке стали более 100 человек, свыше 6 тыс. пострадали.

Теги
СШАИракПомпео, Майкл (Майк)Акции протеста в Ираке
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