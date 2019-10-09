Сотни экоактивистов перекрыли мост к Бундестагу в Берлине

ТАСС, 9 октября. Несколько сотен активистов природозащитного движения Extinction Rebellion перекрыли утром в среду мост Маршалл-Брюке в Берлине, ведущий к зданиям Бундестага (парламента) и Ведомства федерального канцлера. Об этом сообщает издание Die Welt со ссылкой на столичную полицию.

Блокада моста началась в 3:00 по местному времени (4:00 мск). "Все проходит как и в минувшие дни. Там сидят мирные люди", - заявили в полиции. Правоохранители уточняют, что демонстранты не уведомляли власти о проведении акции. Демонстрации за спасение климата идут по всему миру уже третий день.

В городе ожидаются проблемы с транспортным сообщением, полиция перекрыла некоторые улицы в центре Берлина. В Twitter правоохранители уточняют, что протестующие освободили путь к близлежащим медучреждениям.

Движение Extinction Rebellion провозгласило своей целью посредством акций неповиновения привлечь внимание политиков и подтолкнуть их к принятию меры против изменений климата. "Мы освободим мост, когда политики отреагируют на наши требования", - приводит Die Welt слова одного из демонстрантов.