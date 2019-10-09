Спикер парламента Литвы считает, что Сейм не поддержит его отставку

ВИЛЬНЮС, 9 октября. /ТАСС/. Спикер Сейма (парламента) Литвы Викторас Пранцкетис выразил уверенность в том, что голосов депутатов, необходимых для его смещения с поста, инициаторы отставки не наберут. Об этом он заявил в среду в эфире национального радио.

"Перенос голосования по моему вопросу оцениваю как неготовность к его решению в нужном им русле. Голосов все равно не хватит", - сказал он.

По словам политика, общество должно, наконец, получить ответ на вопрос, доверяет ли парламент своему руководителю. "История тянется уже четвертый месяц. Если бы голосов было достаточно, еще год назад организовали бы голосование", - отметил Пранцкетис.

Во вторник председатель правящей партии "Союз крестьян и "зеленых" Литвы" (СКЗЛ) Рамунас Карбаускис заявил, что вопрос о смещении с поста спикера будет внесен в повестку дня и поставлен на голосование на следующей неделе, но не во вторник, а в четверг (Сейм заседает два раза в неделю). К этому дню из командировок вернутся несколько депутатов от правящей партии, что повысит шансы на успех. Для смещения или назначения спикера необходим 71 голос, всего в Сейме 141 место.

Пост главы парламента в ходе переговоров о новом коалиционном большинстве в связи с избранием в конце мая президентом Гитанаса Науседы был обещан партнерам СКЗЛ. Пранцкетис подавать в отставку отказался. В конце августа он вышел из СКЗЛ.

На отставке особенно настаивает лидер правящей партии Карбаускис. Его противостояние со спикером продолжается несколько месяцев. Пранцкетис считает, что сместить его может только Сейм, депутаты которого назначили главу парламента.