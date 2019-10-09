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Кризис в Сирии

"Силы демократической Сирии" объявили всеобщую мобилизацию на границе с Турцией

По данным телеканала Al Mayadeen, это стало ответом на угрозы вторжения в северные районы республики

ТАСС, 9 октября. Коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС), основу которой составляют отряды курдов, объявила о всеобщей мобилизации, ожидая операции турецких войск в приграничной зоне. Об этом в среду сообщил телеканал Al Mayadeen.

По имеющимся данным, в отрядах СДС "объявлена всеобщая трехдневная мобилизация в ответ на угрозы вторжения войск Турции в северные районы Сирии".

Президент Турции Тайип Эрдоган 1 октября сообщил, что Анкара намерена самостоятельно создать зону безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, поскольку не смогла достичь желаемого результата на переговорах с американской стороной. 6 октября Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, по итогам которых Белый дом сообщил, что Вашингтон не станет поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции Турции на севере Сирии, а американские военные не будут находиться поблизости от места ее проведения.

Теги
СШАСирияТурцияКризис в СирииЭрдоган, Реджеп ТайипТрамп, Дональд
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