"Силы демократической Сирии" объявили всеобщую мобилизацию на границе с Турцией

ТАСС, 9 октября. Коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС), основу которой составляют отряды курдов, объявила о всеобщей мобилизации, ожидая операции турецких войск в приграничной зоне. Об этом в среду сообщил телеканал Al Mayadeen.

По имеющимся данным, в отрядах СДС "объявлена всеобщая трехдневная мобилизация в ответ на угрозы вторжения войск Турции в северные районы Сирии".

Президент Турции Тайип Эрдоган 1 октября сообщил, что Анкара намерена самостоятельно создать зону безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, поскольку не смогла достичь желаемого результата на переговорах с американской стороной. 6 октября Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, по итогам которых Белый дом сообщил, что Вашингтон не станет поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции Турции на севере Сирии, а американские военные не будут находиться поблизости от места ее проведения.