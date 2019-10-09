Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Талибы взорвали опору ЛЭП, оставив Кабул без света

Ремонтные работы по восстановлению электроснабжения в столице Афганистана уже начались

ТАСС, 9 октября. Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) взорвали опорную вышку линий электропередачи в провинции Парван на востоке Афганистана, что привело к отключению электричества в столице страны Кабуле. Об этом в среду сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителя местной полиции.

"В среду утром боевики "Талибана" взорвали опорную вышку линий электропередачи в уезде Саланг [провинции Парван] примерно в 70 км к северу от Кабула, оставив таким образом столицу в темноте", - сообщил источник.

Агентство отмечает, что ремонтные работы по восстановлению электроснабжения в Кабуле уже начались.

Теги
Афганистан
Реклама на ТАСС
Кризис на Украине
Народная милиция ЛНР просигнализировала о готовности к разведению сил у Золотого
Украинскую сторону уведомили в полдень
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС