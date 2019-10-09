В Индонезии полицейские получили взыскания после акций протеста

СИНГАПУР, 9 октября. /ТАСС/. Несколько сотрудников индонезийской полиции понесут дисциплинарные наказания в связи с прошедшими акциями протеста, во время которых, по оценкам правозащитников, к демонстрантам было применено насилие. Как пишет в среду газета The Jakarta Post, руководство правоохранительных органов отказалось квалифицировать действия полицейских как уголовно преследуемые деяния.

"Если в отношении них будут заведены уголовные дела, то в будущем ни один полицейский не захочет обеспечивать общественный порядок во время массовых протестов", - заявил руководитель управления полиции провинции Северная Суматра Агус Андрианто. По его словам, "сотрудники органов правопорядка серьезно рискуют во время подобных акций".

Поводом для проведения внутреннего расследования послужило видео, на котором запечатлено избиение полицейскими одного из участников демонстраций, одетого в форму местного университета. После прошедших 24-25 сентября студенческих демонстраций были задержаны около 50 человек, впоследствии отпущенные под поручительство руководителей вузов. Между тем, в провинции Юго-Восточный Сулавеси во время аналогичной акции протеста погибли два молодых человека. Ведется следствие.