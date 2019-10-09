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СМИ: протестующие в Эквадоре попросили помощи в ООН

Переговоры с представителями организации, по данным газеты El Comercio, уже начались

ТАСС, 9 октября. Участники протестов, охвативших в последние дни весь Эквадор, согласны принять международные посреднические усилия для урегулирования политического кризиса в стране и уже ведут переговоры с представителями ООН в республике. Об этом во вторник заявил один из лидеров демонстрантов, представитель Конфедерации индейских народов Эквадора Яку Перес.

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"Мы сформировали комиссию, которая ведет переговоры с ООН и ищет выход из сложившейся ситуации", - приводит его слова газета El Comercio. По данным издания, "в качестве условия начала диалога с властями протестующие потребовали вернуть субсидии на горючее".

Из-за беспорядков Морено вместе с правительством временно перебрались из столицы Кито в расположенный в 420 км к юго-западу от нее город Гуаякиль (провинция Гуаяс). Во всех образовательных учреждениях страны на неопределенный срок отменены занятия. На фоне акций протеста правительство сообщило о готовности "принять посредничество со стороны ООН, церкви и представителей университетов".

Теги
ЭквадорМорено, Ленин
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