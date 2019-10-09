В Кишиневе заявили, что Плахотнюк поставил Молдавию на грань кровопролития

КИШИНЕВ, 9 октября. /ТАСС/. Бежавший за границу лидер бывшей Демократической партии Владимир Плахотнюк поставил Молдавию на грань кровопролития, когда в июне отдал приказы армии и полиции не подчиняться новому парламентскому большинству и сформированному им правительству. Такое мнение выразил вице-спикер парламента Михаил Попшой, который возглавляет следственную комиссию по выяснению фактических и правовых обстоятельств попытки антиконституционного путча со стороны Демпартии.

"Я не преувеличиваю, когда говорю, что мы были на пороге войны, могло быть кровопролитие, потому что Плахотнюк, фактически, без какого-либо права, отдавал приказ командующему Национальной армии, чтобы вооруженные силы стояли на стороне правительства Павла Филипа. То же самое он сделал и по отношению к МВД", - цитирует в среду слова Попшоя молдавский телеканал ТВ-8. По его словам, соответствующие показания дали руководители силовых структур в ходе слушаний, которые организовала в парламенте комиссия.

Как заявил председатель юридической комиссии парламента Сергей Литвиненко, ее члены должны выяснить, при каких обстоятельствах судьи КС принимали решения о незаконности парламента и нового правительства. Он также сообщил, что у комиссии есть данные, что запросы в КС и сами решения писали в офисе Демпартии, а также то, что по указанию Плахотнюка судьи выдали 60 мандатов на арест депутатов.