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Кризис в Сирии
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Bloomberg: турецкие войска начали пересекать границу с Сирией

Турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар при этом заявляет, что сейчас продолжается "процесс переброски войск к границе и подготовки к проведению операции"
Описание
© AP Photo/Maya Alleruzzo, архив

АНКАРА, 9 октября. /ТАСС/. Военные подразделения турецкой армии в среду начали пересекать границу с Сирией в регионе, где Анкара намерена проводить операцию по созданию зоны безопасности. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на турецкого чиновника.

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"Турецкие войска начали пересекать границу на северо-востоке Сирии, чтобы вынудить поддерживаемых США курдских бойцов отойти от границы", - приводит агентство слова источника.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар при этом отметил, что "в настоящее время продолжается процесс переброски войск к границе и подготовки к проведению операции".

Президент Турции Тайип Эрдоган 1 октября сообщил, что Анкара намерена самостоятельно создать зону безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, поскольку не смогла достичь желаемого результата на переговорах с американской стороной. 6 октября Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, по итогам которых Белый дом сообщил, что Вашингтон не станет поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции Турции на севере Сирии, а американские военные не будут находиться поблизости от места ее проведения.

7 октября президент Турции сообщил, что Соединенные Штаты начали отводить войска с северо-востока Сирии, где Анкара намеревалась провести операцию по созданию зоны безопасности. Трамп в свою очередь отметил, что если Турция "сделает что-либо выходящее за рамки гуманности, то столкнется с угрозами разрушения экономики".

Теги
СирияТурцияКризис в Сирии
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