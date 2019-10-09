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В Эстонии предложили использовать комиксы и рэп, чтобы познакомить молодежь с конституцией

Вплести положения Основного закона можно и в популярные телесериалы, считает генпрокурор республики

ТАЛЛИН, 9 октября. /ТАСС/. Молодое поколение в Эстонии следует знакомить с основами конституции страны, используя комиксы и рэп. Такое мнение высказала в среду генеральный прокурор республики Лавли Перлинг.

"Для знакомства с конституцией можно было бы провести лекции или обсуждения, чтобы представители различных организаций рассмотрели ее, исходя из своей сферы деятельности, - написала она в письме министру юстиции Райво Аэгу, выдержки из которого приводит в среду портал ERR. - От прокуроров также поступило предложение, что для широкой публики можно было бы попросить какого-нибудь известного эстонского автора написать пьесу или стихотворение или же найти возможность вплести положения конституции в популярные телесериалы. До молодого поколения конституцию можно было бы донести при помощи комиксов, рэпа или видео в YouTube".

Генпрокурор предложила также в честь столетия конституции Эстонии, которое будет отмечаться 15 июня 2020 года, подготовить специальную театральную постановку, а также выпустить настенные календари и другую посвященную этому событию продукцию.

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Эстония
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