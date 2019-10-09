СУХУМ, 9 октября. /ТАСС/. Избранный на второй срок президент Абхазии Рауль Хаджимба вступил в должность, церемония его инаугурации состоялась в Сухуме, передает корреспондент ТАСС.

"Присягаю всему многонациональному народу Абхазии в том, что приложу свои знания и силы во имя его благополучия, мира и спокойствия. В своей деятельности буду строго следовать требованиям Конституции Республики Абхазия, выступать гарантом ее неукоснительного исполнения органами власти, соблюдения прав и свобод всех граждан республики", - зачитал текст присяги Хаджимба.

При вступлении в должность президенту официально передали печати с изображением государственного герба Республики Абхазия и надписью "Президент Республики Абхазия", а также штандарт президента, шашку, символизирующую роль президента как главнокомандующего, и национальный абхазский посох - алабаща как символ мудрости и выдержки.

На инаугурации президент Абхазии отметил, что вектор на сближение Абхазии с Россией неизменен, отношения двух стран необходимо продолжить наполнять полезным содержанием.

"Вектор на сближение с Россией незыблем и непоколебим. Абхазия остается важным игроком в процессе укрепления стабильности и безопасности в Кавказском регионе. Будем делать все для дальнейшего наполнения союзнических абхазо-российских отношений полезным для народов двух стран содержанием", - сказал Хаджимба.

Второй тур выборов президента Абхазии, на котором победил Хаджимба, состоялся 8 сентября. Согласно окончательным данным Центризбиркома, Хаджимба набрал 47,39% голосов избирателей (39793), глава оппозиционной партии "Амцахара" ("Родовые огни") Алхас Квициния - 46,17% (38766).

Квициния, проигравший выборы президента, оспаривает их результаты, считая, что Хаджимба не набрал необходимого количества голосов, чтобы быть избранным.