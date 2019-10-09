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СМИ: Иран начал незапланированные военные учения вблизи границы с Турцией

Учения проходят в районе озера Урмия в провинции Западный Азербайджан
Описание
© EPA-EFE/SEDAT SUNA, архив

ТЕГЕРАН, 9 октября /ТАСС/. Иранские вооруженные силы начали внеплановые военные маневры около границы с Турцией. Об этом в среду сообщает агентство ISNA.

Отмечается, что учения проходят в районе озера Урмия в провинции Западный Азербайджан. В маневрах участвуют подразделения быстрого реагирования с использованием вертолетов. Учения проходят в присутствии главнокомандующего ВС Ирана Абдулрахима Мусави.

Информация об иранских военных учениях появилась на фоне новостей о том, что в среду подразделения армии Турции пересекли границу Сирии, где Анкара намерена проводить операцию по созданию зоны безопасности. Тегеран высказался против проведения турецкими силами операции на сирийской территории.

Президент Турции Тайип Эрдоган 1 октября сообщил, что Анкара намерена самостоятельно создать зону безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, поскольку не смогла достичь желаемого результата на переговорах с американской стороной. 6 октября Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, по итогам которых Белый дом сообщил, что Вашингтон не станет поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции Турции на севере Сирии, а американские военные не будут находиться поблизости от места ее проведения.

Теги
ИранТурция
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