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Спор вокруг Курил

В Японии назвали сроки пилотного тура на Курилы

Путешественники планируют посетить православные храмы, музеи и горячие источники, а также осмотреть белые скалы

ТОКИО, 9 октября. /ТАСС/. Правительство Японии намерено вести дальнейшее согласование сроков проведения отложенной пилотной поездки японских туристов на южную часть Курильских островов с тем, чтобы она состоялась в конце октября. Об этом в среду на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга.

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"Мы намерены провести согласование с российской стороной с тем, чтобы провести его как можно раньше в период с окончания текущего месяца", - сказал он. По его словам, Россия также настроена на то, чтобы в итоге организовать этот тур.

Суга также подчеркнул, что осуществление проектов в рамках совместной хозяйственной деятельности имеет непосредственное отношение к решению проблемы мирного договора между РФ и Японией. Как отмечает агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники, в качестве новых сроков проведения тура рассматривается период с конца октября по 5 ноября.

Согласно обнародованному ранее плану, группа туристов и их сопровождающих в лице чиновников МИД, представителей Японского агентства по туризму, а также врачей и переводчиков из 50 человек должна была отправиться из порта Немуро на острове Хоккайдо 11 октября и в тот же день прибыть на Кунашир. Там у них было запланировано посещение православных храмов и музеев. Затем 14 октября они должны были доехать до Итурупа, чтобы посетить горячие источники и осмотреть белые скалы.

Ростуризм 15 августа сообщил, что после проведения пилотного тура уже в следующем году планируется запустить регулярные туристические поездки для японцев на Курилы. Эта программа, как отметили в ведомстве, должна способствовать развитию въездного туризма в РФ и позволит внести вклад в достижение поставленной ранее цели довести взаимный туристический поток между Японией и Россией до 400 тысяч человек к 2023 году.

Москва и Токио ведут консультации по вопросам совместной хозяйственной деятельности на южной части Курил по пяти направлениям: аквакультура, тепличные хозяйства, туризм, ветроэнергетика и переработка отходов. Налаживание сотрудничества в этих сферах стороны рассматривают как важный шаг на пути к заключению мирного договора. В июне РФ и Япония согласовали две бизнес-модели по утилизации мусора и туризму для реализации на Курилах.

Теги
ЯпонияРоссияСпор вокруг Курил
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