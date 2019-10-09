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Кризис на Украине
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ЛНР: украинская сторона сорвала разведение сил в районе Золотого в Донбассе

Вооруженные формирования Украины продолжают нарушать достигнутые в Минске договоренности, подчеркнул представитель Луганской народной республики
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© Александр Река/ТАСС

ЛУГАНСК, 9 октября. /ТАСС/. Украинская сторона сорвала в среду запланированное разведение сил в районе Золотого в Донбассе. Об этом сообщил представитель Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Михаил Филипоненко.

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"Согласно ранее обговоренной процедуре, Народная милиция сигналом белой ракеты в 12:00 уведомила украинскую сторону о своей готовности к выполнению мероприятий по возобновлению разведения сил и средств, но до настоящего времени со стороны вооруженных формирований Украины ответного сигнала о готовности к выполнению Рамочного решения (о разведении сил и средств) так и не последовало", - сказал он.

По словам Филипоненко, этот факт подтвердила Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ. "По состоянию на 13:00 СММ подтвердила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не производили запуск ракеты (белого цвета, свидетельствующей о готовности начать разведение сил)", - сказал он.

"Вооруженные формирования Украины продолжают грубым образом нарушать достигнутые в Минске договоренности, ведут обустройство на участке разведения фортификационных сооружений, нарушают режим прекращения огня, разрушают жилье граждан и объекты инфраструктуры, что подтверждается ежедневными отчетами миссии ОБСЕ", - подчеркнул представитель ЛНР.

В то же время руководитель представительства республики в СЦКК заверил, что "Народная милиция ЛНР готова к выполнению минских договоренностей по мирному урегулированию конфликта, но в случае агрессии с украинской стороны способна дать достойный отпор".

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