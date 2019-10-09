В Латвии задержали бывшего мэра Даугавпилса

РИГА, 9 октября. /ТАСС/. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Латвии задержало бывшего мэра Даугавпилса Рихарда Эйгимса по подозрению во взяточничестве и легализации преступно нажитых средств. Об этом агентство LETA сообщило в среду.

По информации даугавпилсского городского портала Gorod.lv, подозрения БПБК связаны с закупками самоуправлением обедов для 13-й и 17-й школ города в 2018 году.

По сообщению агентства LETA, Рихард Эйгимс для комментария недоступен, его телефон выключен.

В декабре 2018 года БПБК задержало Эйгимса по подозрению в требовании взятки в размере €10 тыс. Сам Эйгимс заявил тогда, что взяток не просил и не получал. БПБК обвинений против него в тот момент не выдвинуло.

Эйгимс возглавлял Даугавпилс, второй по величине город Латвии, со 2 сентября 2017 г. по 22 ноября 2018 г.