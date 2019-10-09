Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Аятолла Хаменеи заявил, что использование ядерного оружия запрещено исламом

По словам руководителя Ирана, это касается как производства, так и хранения такого оружия

ТЕГЕРАН, 9 октября /ТАСС/. Иран не пошел по пути создания ядерного оружия, потому что, с точки зрения ислама, это запрещено. Такое мнение высказал в среду руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

"Мы могли пойти по этому пути, но мы сказали, что, согласно исламу, это запрещено", - приводит его слова агентство ISNA. Хаменеи добавил, что "это касается как производства, так и хранения атомного оружия". "Сегодня ядерная бомба - это угроза миру и человечеству", - подчеркнул он.

27 сентября президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран не стремится к получению ядерного оружия, поэтому разрешает наблюдение за своими атомными объектами.

24 сентября президент США Дональд Трамп, выступая на общеполитических дебатах высокого уровня на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что нельзя допустить продвижения Ирана по пути создания ядерного оружия и ракет.

Теги
СШАИранРоухани, ХасанТрамп, Дональд
Реклама на ТАСС
Оппозиция заявила, что инаугурация президента Абхазии "не имеет никакой юридической силы"
При этом партия проигравшего выборы кандидата готова к диалогу с властями республики
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС