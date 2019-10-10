Разрыв всех экономических связей: как Россия пережила блокаду, объявленную 100 лет назад

Не просто санкции, а нечто большее: запрет на продажу товаров первой необходимости, включая медикаменты, в воюющую страну. В октябре 1919 года клуб победителей в Первой мировой — Верховный совет Антанты — призвал страны остального мира поставить торговые ограничения против Советской России на максимум. Западные державы стремились додавить советскую власть при помощи глобального бойкота. Однако через полгода попытку признали неудачной, а блокада была снята. Торговый "железный занавес"

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Введению широких международных санкций против России предшествовали неудачные боевые действия на фронтах Первой мировой. После 1914 года внешнюю торговлю нашей стране приходилось вести почти исключительно в обход суши. Поставка товаров из-за рубежа зависела от согласия морских держав. После Октябрьской революции отношения с ними накалились. Правительство Ленина отказалось платить по царским долгам. В ответ Великобритания, США, Франция, Япония ввели запрет на торговлю с советскими портами. Недовольство мировых держав большевиками переросло в конфликт уже весной-летом 1918 года одновременно с началом российской Гражданской войны. Вашингтон, Лондон, Париж и Токио вмешались в нее силой, встав на сторону противников коммунистов. При этом официально конфликта между Москвой и государствами Антанты не было: правительство большевиков просто не признавалось. В октябре 1919 года Антанта попробовала подключить к блокаде советской власти весь мир: обратилась к Нидерландам, странам Прибалтики, Скандинавии, Латинской Америки с призывом присоединиться к бойкоту. За ужесточение уже имевшихся санкций больше других выступала Франция. С подачи ее премьер-министра Жоржа Клемансо над Советской Россией нависла угроза абсолютной изоляции. Деньги врозь Однако сплотить ряды сторонникам санкций не удалось.

"В октябре 1919-го уже обозначилась разница в подходах между западными державами. Позиция Великобритании и США была в основном прагматической. Их возмущала неуплата царских долгов и национализация собственности иностранных предпринимателей. У Парижа подход был иной: геополитический. Жорж Клемансо использовал выражение "железный занавес". Франция активно налаживала связи со странами Восточной и Северной Европы, расположенными у российских границ, и стремилась вовлечь их в блокаду. Особые надежды возлагались на Финляндию из-за ее близости к Петрограду", — рассказал в разговоре с ТАСС профессор МПГУ, специалист по Гражданской войне Василий Цветков. Геополитические интересы Парижа не принимал в расчет Лондон. Поэтому, когда Германия отказалась присоединяться к блокаде, давление на нее оказывала только Франция. Этих усилий оказалось недостаточно: бойкотировать выгодный восточный рынок в немецкой столице отказались. Париж обещал ответные меры, однако добиться уступок так и не сумел. Время работало на большевиков: последовали поражения белых в Гражданской войне, полностью изменившие политический расклад. В новых условиях единый фронт против Москвы оказался невозможен. Первой на сближение пошла Эстония. В начале февраля 1920 года Москва и Таллин объявили о взаимном признании. В условиях, когда за изоляцию Советской России больше не выступал весь Запад, концепция исключения ее из международного рынка теряла свой смысл. Куда подевалось масло?

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