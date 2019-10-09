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Оппозиция заявила, что инаугурация президента Абхазии "не имеет никакой юридической силы"

При этом партия проигравшего выборы кандидата готова к диалогу с властями республики

СУХУМ, 9 октября. /ТАСС/. Оппозиция готова к конструктивному диалогу со вступившим в среду в должность президентом Абхазии Раулем Хаджимбой, сообщил журналистам оппозиционный лидер Алхас Квициния. Во втором туре президентских выборов, прошедших 8 сентября, он проиграл Хаджимбе и затем оспорил итоги выборов в суде.

"Выходили много раз на контакт и дальше готовы, если это будет конструктивный диалог", - сказал Квициния после церемонии инаугурации Хаджимбы.

На расширенном активе партии "Амцахара", которую возглавляет Квиниция, в тот же день было принято решение не признавать решение ЦИК о результатах президентских выборов. "Собрание расширенного актива партии "Амцахара" считает, что... инаугурация не имеет никакой юридической силы", - говорится в решении партии, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Теги
АбхазияХаджимба, Рауль ДжумковичКвициния, Алхас Алексеевич
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