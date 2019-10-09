ЛНР заявила, что ВСУ вновь подтягивают бронетехнику и оборудуют позиции в районе Золотого

ЛУГАНСК, 9 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь разместили бронетехнику и оборудуют позиции в районе города Золотое, где в среду было сорвано разведение сил сторон конфликта в Донбассе. Об этом сообщил представитель пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

"В подконтрольной киевским формированиям части Луганской области на позициях 72-й бригады в Золотом-4 размещено четыре единицы бронированной техники: боевая машина пехоты БМП-2, боевая разведывательная машина БРМ-1К, противоминная засадная машина MRAP и бронетранспортер", - цитирует агентство Луганскинформцентр (ЛИЦ) представителя пресс-службы.

Филипоненко сообщил, что украинская сторона в среду открыла огонь в районе участка разведения, отметив, что обстрел велся бронетехникой, размещенной на позициях 72-й бригады ВСУ в районе Золотого-4. "По данным нашей разведки, подчиненные командира 72-й бригады полковника Артема Богомолова активно проводят оборудование траншей с использованием пяти экскаваторов и инженерных машин, включая одну боевую инженерную машину БАТ-2. Данное нарушение также отражено в отчете ОБСЕ", - проинформировал он. Филипоненко добавил, что наблюдатели ОБСЕ продолжают фиксировать наличие 15 противотанковых мин, установленных в поле вблизи участка разведения у Золотого.

Представитель Народной милиции ЛНР призвал миссию ОБСЕ немедленно вмешаться в происходящее и оказать давление на украинскую сторону с целью сохранения достигнутого перемирия и выполнения условий по отведению сил и средств.

Украина сорвала в среду разведение войск в районах населенных пунктов Золотое (ЛНР) и Петровское (ДНР). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) заявило, что новая попытка отвести войска в Петровском будет предпринята завтра, 10 октября.

На последней встрече контактной группы, состоявшейся 1 октября, стороны конфликта договорились начать разведение сил в Золотом и Петровском. Разведение должно было начаться 7 октября, однако в этот день отвод войск так и не начался и был перенесен на 9 октября.