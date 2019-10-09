Глава МИД Турции заявили, что операция в Сирии не противоречит нормам международного права

АНКАРА, 9 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выступил в среду с утверждением, что новая трансграничная операция ВС республики "Источник мира" не противоречит нормам международного права.

"Операция "Источник мира" основывается на нормах международного права, Уставе ООН и резолюциях СБ ООН по борьбе с терроризмом", - написал министр на своей странице в Twitter.

Он также сообщил, что данная операция "позволит вернуться сирийским беженцам" к себе на родину.

Ранее в среду о начале операции объявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Турция провела на территории Сирии уже две военные операции: "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь". В результате была создана буферная зона безопасности между пограничными городами Аазаз и Джараблус, а также оккупирован Африн.