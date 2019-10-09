Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция Турции на севере Сирии
Обновлено 

ЕС призывает Турцию остановить военную операцию на севере Сирии

Как сообщил глава ЕК Жан-Клод Юнкер, вторжение усилит страдания гражданских лиц

БРЮССЕЛЬ, 9 октября. /ТАСС/. Евросоюз призывал Турцию действовать сдержанно и остановить военную операцию, которая начинается сейчас на севере Сирии. Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая в среду на сессии Европарламента в Брюсселе.

На эту тему
Дальше действовать будете вы. Что означает решение Трампа о выводе войск из Сирии

"Турция является нашим партнером, мы признаем, что у Турции есть свои озабоченности в сфере безопасности. Но при этом я призываю Турцию и всех остальных игроков действовать сдержанно и ответственно. Я призываю Анкару остановить военную операцию, которая разворачивается сейчас. Вторжение усилит страдания гражданских лиц, которое уже превосходит все, что мы можем описать словами", - заявил он.

Он добавил, что ЕС "признателен Турции за размещение сирийских беженцев и предоставил Анкаре существенную помощь для этого (€6 млрд за закрытие границы для нелегальных мигрантов с 2015 года - прим. ТАСС)". "Но если цель Турции - создать некую зону безопасности, не ожидайте, что ЕС будет платить за это, - предупредил Юнкер. - Долговременное решение сирийского конфликта возможно только путем реального политического диалога".

В среду Анкара объявила о начале проведения на севере Сирии новой военной операции под названием "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС республики по позициям курдских формирований. Целью проведения операции является создание на севере Сирии буферной зоны, куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Буферная зона также станет защитным поясом для турецкой границы.

Теги
СирияТурцияЮнкер, Жан-КлодВоенная операция Турции на севере Сирии
Реклама на ТАСС
Военная операция Турции на севере Сирии
СМИ: Эрдоган проинформировал турецкие партии о ходе военной операции в Сирии
Сообщается, что президент передал им всю необходимую информацию по текущим боевым действиям
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС