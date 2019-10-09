Зеленский признал, что для возвращения Крыма у Украины "формулы" нет

КИЕВ, 9 октября. /ТАСС/. Украина намерена вернуть Крым с помощью международных партнеров, однако "формулы Штайнмайера" для этого процесса не имеет. Об этом в среду заявил президент Украины Владимир Зеленский во время посещения выставки "Оружие и безопасность" в Киеве.

"Сейчас нет этой формулы", - цитирует "Крым. Реалии TV" ответ Зеленского на вопрос, существует ли для Крыма "формула Штайнмайера".

Зеленский назвал крымский вопрос "сложной историей" и признал, что без международной помощи его не решить. "Это очень сложная история. Вы знаете, что здесь Украина, к сожалению, сама не справится. Необходимы условия наших международных партнеров", - отметил он.

Кроме того, президент Украины в решении этого вопроса делает ставку на развитие армии. "Должна у нас быть еще мощнее армия. Мы уважаем наших военных. Но, честно говоря, надо быть очень мощными, чтобы не только наша дипломатия работала, чтобы армия у нас была действительно высокого уровня", - подчеркнул Зеленский.

Формула, названная по имени предложившего ее бывшего главы МИД, а ныне президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, определяет механизм введения на Украине в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Он вводится на временной основе в день проведения в Донбассе внеочередных выборов и на постоянной основе после опубликования отчета ОБСЕ о признании итогов голосования.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.