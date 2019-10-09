Fox: Трамп приказал военным США не вмешиваться в операцию Турции в Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Американские военные получили приказ не препятствовать проведению операции Турции в Сирии. Об этом сообщил в среду американский телеканал Fox News со ссылкой на военные источники.

Как он отмечает, курдские формирования запросили помощи у американских сил после ударов турецкой авиации по городам в Сирии. Но источники сообщили телеканалу, что президент США Дональд Трамп приказал американским военным не вмешиваться.

В среду Анкара объявила о начале проведения на севере Сирии новой военной операции под названием "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС республики по позициям курдских формирований. Целью проведения операции является создание на севере Сирии буферной зоны, куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Буферная зона также станет защитным поясом для турецкой границы.