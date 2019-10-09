Посол в РФ: характер протестов в Эквадоре отражает признаки внешнего вмешательства

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Нехарактерное для Эквадора насилие во время антиправительственных выступлений свидетельствует о наличии признаков вмешательства в ситуацию в стране. Об этом заявил в среду журналистам посол Эквадора в Москве Хулио Прадо Эспиноса, комментируя беспорядки, которые произошли в ряде городов республики после подписания указа об отмене субсидий на дизтопливо и бензин.

"В рамках этих манифестаций произошел захват собственности государственных предприятий, произошли очень яркие рецидивные случаи разрушений частной собственности в столице Эквадора, - отметил он. - Все эти действия наводят на мысль о том, что на улицах присутствовали люди, не разделяющие принципов граждан Эквадора, которые всегда нацелены на мирное сосуществование".

По словам Прадо Эспиносы, некоторые манифестанты даже не являются гражданами страны. "За всю историю Эквадора мы переживали несколько выражений волеизъявления населения. Были протесты, но никогда не наблюдалось такого уровня озлобленности населения. Никогда это не выражалось в настолько не присущей этике эквадорцев форме", - констатировал дипломат.

Он отметил, что необходимо провести расследование, которым будут заниматься специальные разведывательные службы МВД. "Хотелось бы подчеркнуть, что, когда господин президент говорит о том, что есть лица, которые внедрились из других государств, когда он говорит о вмешательстве, я считаю, что у него есть все основания так полагать. У него есть свои секретные источники информации, к которым мы здесь доступа не имеем", - заключил посол.

На прошлой неделе президент Эквадора Ленин Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%. Представители профсоюзов объявили, что выступят против этого решения и организуют акции протеста. 3 октября работники сферы транспорта на всей территории страны объявили бессрочную забастовку. Кроме того, манифестанты начали перекрывать крупные автомагистрали.

В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Морено ввел в стране режим чрезвычайного положения, а правительство вместе с президентом временно перебралось из столицы Кито в расположенный в 420 км к юго-западу от нее город Гуаякиль. Во всех образовательных учреждениях страны на неопределенный срок отменены занятия. На фоне акций протеста правительство сообщило о готовности "принять посредничество со стороны ООН, церкви и представителей университетов".