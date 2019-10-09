Помпео назвал тратой времени попытки прокурора МУС расследовать преступления в Афганистане

ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео считает тратой времени попытки обжаловать решение судей Международного уголовного суда (МУС) отклонить ходатайство прокуратуры о начале расследования возможных военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных в ходе конфликта в Афганистане. Соответствующее заявление Помпео распространила в среду пресс-служба Госдепартамента.

"США по-прежнему привержены защите своего персонала от неправильных усилий МУС. <...> Судьи были правы, когда 12 апреля отклонили возмутительный запрос прокурора о расследовании в отношении американского персонала, процесс апелляции не имеет смысла. <...> Расследование МУС в отношении американских военных было бы необоснованным и неправомерным, любые попытки МУС вновь открыть дело были бы тратой его времени и ресурсов", - говорится в заявлении Помпео, который также напомнил, что США не являются участником МУС.

"Как заявлялось ранее, США предпримут все необходимые шаги для защиты своего суверенитета и защиты американских военных и военнослужащих союзников от несправедливого расследования и судебного преследования со стороны МУС", - добавил госсекретарь, напомнив, что в марте Вашингтон ввел ограничения на выдачу виз представителям МУС, которые, по мнению американских властей, непосредственно ответственны за расследования в отношении американских военнослужащих. "Мы будем сохранять бдительность в применении этой политики", - подчеркнул Помпео.

Прокуратура МУС начала предварительное расследование ситуации в Афганистане в 2006 году и в 2017 году направила ходатайство в палату предварительного производства с просьбой дать разрешение на проведение расследования возможных военных преступлений и преступлений против человечности в связи с конфликтом в Афганистане с 1 мая 2003 года, а также аналогичных преступлений, связанных с конфликтом, которые могли быть совершены в других странах - членах МУС с 1 июля 2002 года. В рамках данного дела под следствием могли оказаться американские военнослужащие, а также сотрудники ЦРУ, совершавшие преступления в тайных тюрьмах в Польше, Литве и Румынии. Однако в апреле этого года судьи МУС отклонили данное ходатайство, сославшись, в частности, на то, что перспективы успешного расследования и уголовного преследования крайне ограничены.

Летом прокурор МУС Фату Бенсуда подала апелляцию с целью пересмотра отказа на проведение расследования. Как пояснил в своем заявлении Помпео, 17 сентября суд "частично удовлетворил ходатайство прокурора", одобрив дальнейший ход "апелляции в ограниченном виде".

В 2002 году США приняли специальный закон, позволяющий использовать военную силу для освобождения граждан США и союзных государств, задержанных по ордеру МУС. Правила суда допускают возможность предъявления обвинений гражданам любых государств в случае совершения ими преступлений на территории стран, ратифицировавших Римский статут.