Все страны ЕС призвали Турцию остановить операцию в Сирии

БРЮССЕЛЬ, 9 октября. /ТАСС/. Военная операция Турции на севере Сирии ставит под угрозу борьбу с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), грозит новыми потоками беженцев, поэтому боевые действия должны быть прекращены. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Совета ЕС, утвержденном всеми 28 государствами сообщества.

"ЕС призывает Турцию прекратить односторонние боевые действия, которые подрывают стабильность региона, повышают страдания мирных жителей и грозят вызвать новые волны беженцев. Односторонние действия Турции также ставят под угрозу прогресс, достигнутый коалицией по борьбе с ИГ, коалицией, членом которой является сама Турция", - говорится в заявлении ЕС.

ЕС отметил, что действия Турции "также подрывают безопасность местных партнеров коалиции". Так в Брюсселе назвали курдские вооруженные отряды, выступавшие главными союзниками США в Сирии, которые сегодня стали основной целью турецкой операции.

ЕС также раскритиковал планы Турции создать "зону безопасности" на севере Сирии для высылки туда находящихся на турецкой территории мигрантов из Сирии. "Маловероятно, что так называемая "зона безопасности" на севере Сирии, которую хочет создать Турция будет соответствовать установленным ООН международным критериям для возвращения беженцев, - говорится в документе. - ЕС подтверждает свою позицию, что любое возвращение беженцев должно осуществляться в безопасных условиях, иные попытки демографических перемещений будут неприемлемы. ЕС не будет предоставлять финансовой помощи для регионов, где нарушаются права местного населения".

Таким образом, ЕС предупредил Турцию, что он может урезать платежи Анкаре, которые предоставляет ей с 2015 года за закрытие границ для направляющихся в Европу нелегалов.

В заявлении подчеркивается неизменная позиция ЕС, что "конфликт в Сирии не имеет военного решения, и что операция Турции также затрудняет политический процесс под эгидой ООН по урегулированию конфликта". В нем также отмечается, что ЕС "неизменно поддерживает единство, суверенитет и территориальную целостность Сирии".