В "Слуге народа" считают, что население Донбасса поддерживает процесс разведения сил

КИЕВ, 9 октября. /ТАСС/. Население подконтрольных правительству Киева территорий Донбасса поддерживает разведение сил и средств на линии соприкосновения сторон. Об этом заявили в пропрезидентской партии "Слуга народа" в среду по итогам поездки депутатов Верховной рады на восток Украины.

"На этой неделе члены парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны посетили позиции украинских бойцов в Донбассе и встретились с жителями населенных пунктов, находящихся на линии разведения войск. Местные жители поддерживают разведение войск, ведь для них это реальный шанс вернуться к нормальной жизни, где есть дороги, школы, магазины", - сообщила пресс-служба партии в своем Telegram-канале.

В видео, распространенном партией, члены комитета рассказывают о своих впечатления от поездки в Донбасс. В частности, по словам заместителя главы комитета Юрия Мисягина, депутаты посетили три населенных пункта - Станицу Луганскую, Золотое и Петровское. "Все люди хотят, чтобы разведение прошло", - заверил он. По его словам, аналогичную позицию понимают и находящиеся там военнослужащие.

Как считают члены комитета, предпосылкой для разведения должно быть семидневное соблюдение режима тишины. В Петровском стороны планируют отойти на один километр каждая, в Золотом - аналогично, однако в последнем останется поселок Катериновка в серой зоне. "Там будет пункт полиции и Национальной гвардии, которые будут следить за порядком", - пояснил Мисягин. Согласно распоряжению президента Украины, там планируется восстановить инфраструктурные объекты, в том числе медицинские, а также заняться ремонтом дорог.

Разведение готовится по плану Генштаба Украины под контролем ОБСЕ, добавил Мисягин. В то же время, отметили в "Слуге народа", в случае нарушения договоренностей украинские военные вернутся на свои позиции. "Как только со стороны противника будут действия, мы сможем адекватно отреагировать, и наши Вооруженные силы вернутся на свои позиции", - отметил замглавы комитета.

Запланированное на среду разведение сил в Золотом и Петровском, остающееся последним невыполненным условием для встречи "нормандской четверки", не состоялось, так как украинская сторона не продемонстрировала готовности начать отвод. В течение дня вблизи линии соприкосновения активизировались украинские радикалы, выступившие против начала разведения. Возникла потасовка, во время которой один из полицейских получил телесные повреждения, несколько человек были задержаны, после осмотра автомобилей было изъяты шесть единиц охотничьего огнестрельного оружия. Однако сотрудники Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ не оставили надежд успешно завершить переговоры с украинской стороной и добиться отвода войск, который может произойти в четверг.