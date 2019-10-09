Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В США арестован экс-сотрудник разведуправления Пентагона за передачу секретных данных СМИ

Генри Фрез передавал данные в 2018 и 2019 годы, отмечается в обвинительном акте

ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. Прокуратура американского штата Вирджиния арестовала бывшего сотрудника Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США Генри Фреза по обвинению в передаче секретной информации журналистам. Об этом говорится в опубликованном в среду американским Министерством юстиции обвинительном акте.

Засекреченные материалы касались систем вооружения неназванного иностранного государства. По версии следствия, 30-летний Фрез передал данные журналистам в 2018 и 2019 годы.

Теги
США
Реклама на ТАСС
Молния
Байден выступил с поддержкой процедуры импичмента Трампа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС