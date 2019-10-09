В ООН рассчитывают, что работа по запуску конституционного комитета в Сирии продолжится

ООН, 9 октября. /ТАСС/. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак надеется, что военная операция Турции в Сирии не помешает усилиям с целью начала работы конституционного комитета республики. Об этом он сообщил в среду на регулярном брифинге.

На вопрос о том, может ли проведение указанной операции помешать запуску работы комитета, Хак ответил: "Мы, разумеется, намерены действовать как можно быстрее в том, что касается запуска работы конституционного комитета, и мы продолжаем эту работу". Как добавил Хак, спецпосланник генсека ООН Гейр Педерсен "продолжает работу". "Мы, конечно, надеемся и рассчитываем, что этот процесс продолжится", - отметил он.

Конституционный комитет Сирии сформирован в соответствии с резолюцией, принятой 31 января 2018 года в Сочи Конгрессом сирийского национального диалога. В него вошли 150 человек (соответственно по 50 делегатов - от Дамаска, оппозиции и гражданских обществ). Каждая группа должна назначить по 15 экспертов для участия в заседаниях "редакционной комиссии", которые будут проходить в Женеве за закрытыми дверями.

Как сообщила газета Al Watan, спецпосланник генсека ООН Гейр Педерсен посетит 15-16 октября Дамаск. Норвежский дипломат встретится с вице-премьером и министром иностранных дел Сирии Валидом Муаллемом. По информации издания, в ходе переговоров будут обсуждаться "последние детали" перед заседанием Конституционного комитета Сирии, которое состоится в Женеве 30 октября.

В среду Анкара объявила о начале проведения на севере Сирии новой военной операции под названием "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС республики по позициям курдских формирований. Цель операции - создание там буферной зоны, куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Государственное сирийское агентство SANA назвало операцию агрессией.