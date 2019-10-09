СМИ: между курдскими отрядами и турецкими войсками к западу от города Камышлы идет бой

ТАСС, 9 октября. Курдские отряды вступили в среду в боестолкновение с турецкими военнослужащими в пограничных районах Эль-Халилия и Таннура к западу от города Камышлы (680 км от Дамаска). Как передал телеканал Al Mayadeen, стороны используют в бою стрелковое оружие и гранатометы.

По его сведениям, артиллерия турецкой армии после небольшой паузы возобновила обстрелы западных и восточных окрестностей этого города, который является административным центром самопровозглашенной курдской автономии. До жилых кварталов Камышлы доносится грохот падающих снарядов.

За сутки турецкие войска нанесли удары по 20 огневым рубежам курдских формирований на северо-востоке Сирии. По информации агентства SANA, к вечеру под обстрел попал район Телль-Халаф в долине реки Хабур, где проживают христиане-ассирийцы, которые считаются религиозно-этническим меньшинством в провинции Хасеке.

Как сообщило агентство, агрессивные действия турецких войск привели к выходу из строя водонапорной башни в Миях-Аллюке. Директор провинциального управления по водоснабжению Махмуд аль-Аккаля сообщил САНА, что ремонтные бригады срочно направились на этот объект, который подает питьевую воду 2 млн жителям. По его словам, нанесен также материальный урон плотине в Эль-Мансуре.

Телеканал Al Hadath ранее сообщил, что мирное население полностью покинуло пограничные города Рас-эль-Айн и Телль-Абъяд, возле которых сейчас сконцентрированы крупные силы турецких войск и сирийской вооруженной оппозиции. Жители выехали в расположенные по соседству населенные пункты Дербасия и Амуда, где созданы приемные центра для беженцев.

По сведениям курдских источников, в ходе бомбардировок и обстрелов, которые вели турецкие войска во второй половине дня, были убиты семь курдских бойцов, ранения получили еще 16. Среди мирных граждан погибли два человека, пострадали около 20.

В среду Турция объявила о проведении на севере Сирии военной операции под названием "Источник мира" с целью создания буферной зоны, куда, по замыслу Анкары, будут перемещены с турецкой территории сирийские беженцы.