Меркель и Зеленский считают, что условия для саммита "нормандской четверки" выполнены

БЕРЛИН, 9 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель провела в среду телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого обсуждалась подготовка к возможной встрече лидеров стран "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Об этом сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Оба [лидера] были едины во мнении, что условия для такой встречи после того, как трехсторонняя Контактная группа 1 октября смогла договориться о дальнейшем разведении сил на линии соприкосновения, последовательности проведения региональных выборов на территориях востока Украины, а также вступлении в силу особого статуса для этого региона, выполнены", - отметил Зайберт.

Меркель и Зеленский, по его информации, подчеркнули важность скорейшего достижения договоренности о будущем транзите газа из России в Европу через Украину.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко сказал ТАСС, что есть возможность того, что перед проведением саммита пройдет встреч глав МИД "нормандской четверки", но "так же как и для саммита нужно собираться с четким пониманием того, что договоренности выполнены украинской стороной" . "Возможность существует, но условия для нее пока, как мне представляется, не созрели, до тех пор пока Украина не выполнит все те договоренности, которые она в том числе согласовала в Контактной группе 18 сентября", - подчеркнул Руденко.

1 октября на встрече Контактной группы в Минске глава украинской делегации Леонид Кучма подписал письмо в адрес ОБСЕ с изложением "формулы Штайнмайера" в том виде, как она должна быть закреплена в украинском законодательстве. Формула, названная по имени предложившего ее бывшего главы МИД, а ныне президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера, определяет механизм введения на Украине в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Он вводится на временной основе в день проведения в Донбассе внеочередных выборов и на постоянной основе после опубликования отчета ОБСЕ о признании итогов голосования.

О срыве отвода сил

На встрече Контактной группы 1 октября стороны конфликта также договорились начать разведение сил в Золотом (ЛНР) и Петровском (ДНР). Как сообщал спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик, разведение должно было начаться 7 октября. Однако в этот день отвод войск так и не начался, новая попытка была назначена на 9 октября. Тем не менее, как сообщили республики Донбасса, украинская сторона вновь сорвала разведение, однако наблюдатели ОБСЕ остаются в районе разведения в надежде, что это оно все же состоится 10 октября.