СМИ: турецкие войска вошли в город Телль-Абъяд на севере сирийской провинции Ракка

ТАСС, 9 октября. Подразделения турецкой армии вошли в среду в пограничный город Телль-Абъяд на севере сирийской провинции Ракка. Об этом сообщило агентство SANA.

"Турецкие агрессоры начали с Телль-Абъяда сухопутную операцию на сирийской территории", - говорится в сообщении.

Ранее корреспондент SANA передал, что турецкие войска уже вошли в город, однако позднее источники агентства опровергли эту информацию. По их сведениям, прервано сообщение с другим пограничным городом - Рас-эль-Айн в соседней провинции Хасеке, где также обороняются курдские бойцы.

Турецкая авиация и артиллерия в среду нанесли интенсивные удары по позициям курдских формирований в окрестностях этих населенных пунктов. Их жители переместились в расположенные по соседству населенные пункты Дербасия и Амуда.

Телеканал Al Hadath в свою очередь сообщил, что турецкая артиллерия начала обстрел города Кобани (Айн-эль-Араб), который находится на восточном берегу реки Евфрат в 150 км к северо-востоку от Алеппо. В январе 2015 году отряды курдских "Сил народной самообороны" (СНС) одержали в Кобани первую победу над террористами из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) после осады, продолжавшейся 133 дня.