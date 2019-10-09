Трамп: США разрушат экономику Турции, если она начнет уничтожать курдов на севере Сирии

ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. США разрушат экономику Турции, если она начнет уничтожать курдов на северо-востоке Сирии, Вашингтон надеется на рациональность Анкары. Об этом заявил в среду американский президент Дональд Трамп в Белом доме.

Отвечая на вопросы журналистов, что будут делать США, если президент Турции Тайип Эрдоган начнет уничтожать в Сирии курдов, глава государства отметил: "Я разрушу его экономику, если это произойдет. Однажды я уже сделал это в связи с пастором [Эндрю] Брансоном (в Турции его обвиняли в связях с террористами - прим. ТАСС). Я надеюсь, что он [Эрдоган] будет действовать рационально".

"Я уже говорил президенту Эрдогану, что я сделаю нечто значительно большее, чем санкции. Я бы согласился с санкциями, но я раздумываю над тем, что гораздо жестче, чем санкции, если он не сделает это [проведет операцию] как можно более гуманным способом", - добавил Трамп.

"Я пытался его [Эрдогана] остановить буквально с первого дня на посту президента, но они хотят воевать", - заключил глава Белого дома.

Вывод военных из зоны операции

Соединенные Штаты вывели всех своих военнослужащих из зоны проведения Турцией операции на северо-востоке Сирии, сообщил Трамп.

"У нас нет военнослужащих в этом районе. Мы вели переговоры с Турцией в течение трех лет, они долгие годы хотели сделать это, они воевали друг с другом столетиями. <...> Мы оказались втянуты в эту войну, предполагалось, что это займет 30 дней, но мы были там в течение многих лет. Время уйти", - сказал он.

Глава Белого дома также подчеркнул, что Вашингтон "ведет переговоры с обеими сторонами". "Мы сказали президенту [Турции Тайипу] Эрдогану, что мы думаем. Но мы говорим с обеими сторонами, мы изучаем, что можно сделать с этой ситуацией", - заявил Трамп.

При этом американский лидер подчеркнул, что нынешняя американская администрация намерена завершить "бесконечные войны" США на Ближнем Востоке. "Мы выходим из бесконечных войн. Мы должны сделать это", - добавил он.

По словам Трампа, США также вывозят из зоны проведения операции некоторых "наиболее опасных" из захваченных ранее боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в более безопасные места, из которых они не смогут совершить побег. "Мы забираем их, мы переводим их в другие места", - пояснил Трамп. Ранее в среду президент США заявлял, что с началом операции Турция "несет ответственность за обеспечение того, чтобы все задержанные боевики ИГ оставались в заключении".

В среду Анкара объявила о начале проведения на севере Сирии новой военной операции под названием "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС республики по позициям курдских формирований. Цель операции - создание там буферной зоны, куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Государственное сирийское агентство SANA назвало операцию агрессией.