Трамп допускает процедуру примирения в деле гражданки США, из-за которой умер британец

ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп допустил возможность процедуры примирения по делу жены американского дипломата Энн Сакулас, спровоцировавшей ДТП, в котором погиб 19-летний британец Гарри Данн. Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, американский лидер рассказал об этой ситуации.

"Я обсуждал [в среду] эту тему во время телефонного разговора с премьером [Борисом] Джонсоном. Это очень сложный вопрос", - подчеркнул глава государства. Он напомнил, что британец разбился на мотоцикле, столкнувшись со следовавшим по полосе встречного движения автомобилем, за рулем которого находилась Сакулас. "Женщина с помощью дипломатического иммунитета покинула Великобританию и вернулась в Америку", - добавил президент.

"Мы намерены поговорить с ней в ближайшее время и посмотреть, что сможем сделать. Это ужасная авария. Возможно прийти к каким-либо примирительным процедурам, - заключил Трамп. - Я понимаю невообразимый гнев с противоположной стороны".

В понедельник Джонсон заявил, что считает необходимым снять дипломатический иммунитет с жены американского дипломата. Он отметил, что лично обратится по этому вопросу в Белый дом, если посольство США в Лондоне откажется идти навстречу британским властям. Трамп не говорил о том, что премьер затрагивал такие меры в разговоре с ним.

По данным телеканала Sky News, американская сторона рекомендовала женщине, которой была предоставлена неприкосновенность, покинуть Великобританию после ДТП. Посольство США также отклонило полученный от британской полиции запрос о снятии иммунитета с подозреваемой, которая первоначально сотрудничала со следствием, а затем выехала с территории королевства.