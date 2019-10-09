Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Трамп допускает процедуру примирения в деле гражданки США, из-за которой умер британец

Президент США подчеркнул, что произошла ужасная авария

ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп допустил возможность процедуры примирения по делу жены американского дипломата Энн Сакулас, спровоцировавшей ДТП, в котором погиб 19-летний британец Гарри Данн. Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, американский лидер рассказал об этой ситуации.

"Я обсуждал [в среду] эту тему во время телефонного разговора с премьером [Борисом] Джонсоном. Это очень сложный вопрос", - подчеркнул глава государства. Он напомнил, что британец разбился на мотоцикле, столкнувшись со следовавшим по полосе встречного движения автомобилем, за рулем которого находилась Сакулас. "Женщина с помощью дипломатического иммунитета покинула Великобританию и вернулась в Америку", - добавил президент.

"Мы намерены поговорить с ней в ближайшее время и посмотреть, что сможем сделать. Это ужасная авария. Возможно прийти к каким-либо примирительным процедурам, - заключил Трамп. - Я понимаю невообразимый гнев с противоположной стороны".

В понедельник Джонсон заявил, что считает необходимым снять дипломатический иммунитет с жены американского дипломата. Он отметил, что лично обратится по этому вопросу в Белый дом, если посольство США в Лондоне откажется идти навстречу британским властям. Трамп не говорил о том, что премьер затрагивал такие меры в разговоре с ним.

По данным телеканала Sky News, американская сторона рекомендовала женщине, которой была предоставлена неприкосновенность, покинуть Великобританию после ДТП. Посольство США также отклонило полученный от британской полиции запрос о снятии иммунитета с подозреваемой, которая первоначально сотрудничала со следствием, а затем выехала с территории королевства.

Теги
СШАВеликобританияТрамп, ДональдДжонсон, Борис
Реклама на ТАСС
Трамп: ВПК США заинтересован в сохранении операций за рубежом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС