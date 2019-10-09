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Военная операция Турции на севере Сирии
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Помпео: США не давали "зеленый свет" Турции на операцию в Сирии

Госсекретарь США также не считает, что отвод американских войск из зоны этой операции приведет к возрождению ИГ (запрещена в РФ)

ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. США не давали Турции "зеленый свет" на операцию в Турции, утверждения об обратном неправда. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу PBS.

"Это ложь. США не давали Турции "зеленого света", - подчеркнул Помпео.

Госсекретарь США не считает, что отвод американских войск из зоны операции Турции в Сирии приведет к возрождению террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). "Я не верю, что это произойдет", - сказал Помпео, комментируя заявления американских законодателей о том, что такое решение чревато возрождением ИГ.

"Президент США Дональд Трамп понимает угрозу", - добавил госсекретарь.

Теги
СШАСирияТурцияПомпео, Майкл (Майк)Военная операция Турции на севере Сирии
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