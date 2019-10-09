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Военная операция Турции на севере Сирии

Лидеры Египта и Ирака договорились противостоять шагам Турции в Сирии

Фаттах ас-Сиси и Бархам Салех считают, что операция только усугубляет и без того кризисную ситуацию в регионе

КАИР, 10 октября. /ТАСС/. Каир и Багдад намерены продвигать усилия арабских государств для противодействия предпринимаемым Турцией шагам в Сирии. Об этом, как сообщила газета Al-Ahram, договорились президенты Египта и Ирака Абдель Фаттах ас-Сиси и Бархам Салех во время состоявшегося между ними в среду вечером телефонного разговора.

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"Во время беседы президенты обменялись мнениями о развитии ситуации в регионе в свете последних событий в Сирии и агрессии Турции в отношении ее суверенитета и территорий, которая является серьезной угрозой для международного мира и безопасности, - сообщил официальный представитель канцелярии египетского лидера Бассам Рады. - Это только усугубляет и без того кризисную ситуацию в регионе, оказывая негативное влияние на территориальную целостность Сирии, ее региональную безопасность, а также ход политического процесса".

"Стороны договорились продолжить двусторонние консультации в целях поддержки усилий арабов для противодействия этому шагу Турции и сохранения целостности и единства Сирии", - сказал он.

Теги
ИракСирияТурцияЕгипетСиси, Абдель Фаттах, ас-Салех, БархамВоенная операция Турции на севере Сирии
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