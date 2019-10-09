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Военная операция Турции на севере Сирии
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Эрдоган заявил, что Турция имеет право проводить операцию в Сирии

АНКАРА, 10 октября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в четверг, что Анкара имеет право проводить трансграничную операцию "Источник мира" в соседней Сирии благодаря соглашению, подписанному правительствами двух стран в городе Адана в 1998 году.

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"Что же касается использования воздушного пространства над Сирией, то оно не принадлежит США. Это международное пространство, это сирийское воздушное пространство. Раз оно не принадлежит США, то вопрос о его использовании также решается режимом [президента Сирии Башара Асада]. Они [США] находятся там [в Сирии] не по приглашению режима. А мы там находимся в рамках соглашения [подписанного между Анкарой и Дамаском] в Адане. Согласно этому договору, если режим не принимает меры против Рабочей партии Курдистана, то наши военные имеют право преследовать террористов [на территории Сирии]", - сказал турецкий лидер в интервью газете Yeni Safak.

Эрдоган также впервые прокомментировал заявления американского коллеги Дональда Трампа, который говорил о готовности Соединенных Штатов "разрушить турецкую экономику", если Анкара начнет уничтожать курдов на севере Сирии.

"Я рассматриваю эти слова в качестве заявлений, которые делаются для того, чтобы предотвратить напряжение в определенных кругах. В настоящий момент тот факт, что оттуда [с сирийских территорий, где Турция проводит операцию] выводятся войска, демонстрирует истинные намерения [США]. Они нам заявляли, что не будут выступать против Турции", - подчеркнул президент.

Эрдоган при этом все еще рассчитывает провести переговоры с президентом США 13 ноября в Вашингтоне, несмотря на последние заявления главы Белого дома в адрес республики. 

"Мы с Трампом поддерживаем двусторонние контакты и продолжаем это делать дальше. Мы стремимся укрепить турецко-американские отношения, - отметил он. - Если будет на то воля Аллаха, мы будем в Вашингтоне 13 ноября. У нас будет возможность поговорить".

Теги
СирияТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипТрамп, ДональдВоенная операция Турции на севере Сирии
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