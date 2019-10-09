Трамп: военно-промышленный комплекс США заинтересован в сохранении операций за рубежом

ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Американский военно-промышленный комплекс заинтересован в сохранении вооруженных конфликтов с участием США за рубежом, однако нынешняя вашингтонская администрация настроена на их завершение. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, беседуя в среду с журналистами в Белом доме.

"Если мы будем действовать на основе теории, которой придерживаются некоторые в Вашингтоне, прекрасно живущие с военно-промышленным комплексом <...> Военно-промышленный комплекс <...> Взгляните на [34-го президента США Дуайта] Эйзенхауэра. Он во всем разобрался много лет назад. Они [представители ВПК] обладают огромной мощью. Им нравятся военные действия. Они зарабатывают большие деньги, когда воюют. Однако пришло время вернуть наших солдат домой", - сказал Трамп.

Конец "бесконечных войн"?

Американский лидер в очередной раз посетовал на то, что США оказались глубоко втянутыми в длительные военные кампании на Ближнем Востоке и в Юго-Западной Азии. "Эти бесконечные войны просто никогда не завершаются. Но [всему] есть время и место. И пришла пора остановить [такие военные операции США за рубежом]", - подчеркнул глава американской администрации. "Мы, - заверил Трамп, - выходим из бесконечных войн". "Я должен сделать это. В конце концов кто-то должен принять решение", - добавил 45-й президент США.

Он напомнил, что выполняет свое предвыборное обещание положить конец участию Соединенных Штатов в таких военных авантюрах за рубежом. "Я вел избирательную кампанию под лозунгом завершения бесконечных войн во всем мире. Никто даже не знает, что они [войска США] делают в половине таких мест. Считаю, что мы поступаем правильно. Думаю, что и страна считает так же. Мы пользуемся огромной поддержкой за пределами маленького Вашингтона. И даже в Вашингтоне люди говорят, что мы поступаем правильно. Это нужно сделать, иначе никогда этого не сделаешь", - отметил Трамп.

Кроме того, он повторил, что считает наиболее крупным внешнеполитическим просчетом США участие в военных операциях на Ближнем Востоке. "Худшая ошибка, которую когда-либо совершали Соединенные Штаты, по моему мнению, заключается в приходе на Ближний Восток. Это трясина. Мы затратили почти $8 трлн [военные кампании в регионе в последние пару десятилетий]", - указал глава Белого дома.

Наконец, он высказался категорически против того, чтобы США играли на Ближнем Востоке роль жандарма. "<...> Мы теперь действуем, как полиция <...> Мы выполняем работу, которой следует заниматься другим странам. Откровенно говоря, мы выполняем работу, которой следует заниматься Европе. Мы выполняем работу, которой следует заниматься России, которой следует заниматься Ирану, которой следует заниматься Ираку, Турции, Сирии", - полагает Трамп.

В связи с этим он подтвердил, что категорически не согласен с критикой со стороны однопартийца - сенатора Линдси Грэма (республиканец, от штата Южная Каролина), касавшейся решения Трампа фактически согласиться с проведением Турцией военной операции на северо-востоке Сирии и вывести оттуда американских спецназовцев. "У меня и Линдси мнения [на этот счет] не совпадают. Думаю, Линдси хотел бы оставаться там еще 200 лет и, возможно, перебросить по сотне тысяч человек [американских военнослужащих] в каждое место [в регионе]", - отметил Трамп.

Речь Эйзенхауэра

Термин "военно-промышленный комплекс" впервые использовал в своей прощальной речи 17 января 1961 года президент США Дуайт Эйзенхауэр. Об американском ВПК пятизвездный генерал, ставший президентом, упомянул не столько с гордостью, сколько с тревогой. Опасался Эйзенхауэр не слабости, а силы этого нового фактора в жизни Америки. Президент свидетельствовал, что в годы Второй мировой войны и сразу после нее США "были вынуждены создать постоянную индустрию вооружения колоссальных масштабов". По его признанию, она сразу приобрела "экономическое, политическое и даже духовное влияние" по всей стране. "Во властных структурах мы должны остерегаться неоправданного влияния - вольного или невольного - со стороны военно-промышленного комплекса, - предупреждал Эйзенхауэр. - Потенциал для катастрофического роста неуместной мощи существует и будет сохраняться".