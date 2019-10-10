СМИ: выборы в Палату общин могут состояться в ноябре при провале переговоров по Brexit

ЛОНДОН, 10 октября. /ТАСС/. Глава оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин поддержит скорейшее проведение досрочных выборов в парламент страны, если переговоры по Brexit провалятся. Как сообщила газета The Sun, в этом случае парламентские выборы в Соединенном Королевстве могут состояться уже 26 ноября.

Ссылаясь на собственные источники, газета пишет, что Корбин будет готов немедленно поддержать предложение правительства о проведении досрочных выборов, если премьер-министр Борис Джонсон поставит этот вопрос на голосование 21 октября, не сумев договориться с ЕС об условиях Brexit. Вопрос о судьбе переговоров должен окончательно решиться 17-18 октября на саммите ЕС. Если к 19 октября сделка с ЕС не будет достигнута, то так называемый закон Бенна, принятый британским парламентом в сентябре, обяжет Джонсона просить Брюссель о переносе даты выхода королевства из ЕС на 31 января 2020 года. Вопрос о досрочных выборах Джонсон сможет поставить перед депутатами либо в понедельник, 21 октября, либо в субботу, 19 октября, в ходе запланированного на выходной день внеочередного заседания парламента.

Британское законодательство позволяет осуществить внеочередные выборы через 25 рабочих дней после того, как за их проведение выскажутся две трети депутатов Палаты общин. Таким образом голосование в стране может состояться уже в конце ноября.

В прошлом месяце лейбористы уже дважды блокировали предложения Джонсона о проведении новых выборов, объясняя это тем, что сначала премьер должен попросить ЕС об отсрочке, исключив возможность Brexit без сделки. По данным The Sun, они по-прежнему настаивают на выполнении данного условия, так как Джонсон продолжает заявлять о том, что королевство покинет ЕС 31 октября со сделкой или без нее. В британских СМИ обсуждаются различные варианты того, как кабмин может обойти закон Бенна, не допустив нового переноса даты Brexit.

Издание также отмечает, что среди лейбористов нет единства в вопросе о том, следует ли проводить всеобщие выборы так рано. Те из членов крупнейшей оппозиционной партии, которые выступают за сохранение членства Великобритании в ЕС, настаивают на том, что сначала в стране должен состояться повторный референдум по вопросу о Brexit. Как пишет The Sun, раскол среди лейбористов означает, что оппозиция и заинтересованные в выборах консерваторы даже вместе могут не набрать необходимого числа голосов для того, чтобы назначить дату выборов.