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Военная операция Турции на севере Сирии

Канада осуждает операцию Турции в Сирии

Глава канадского МИД Христя Фриланд заявила, что односторонние действия Анкары могут подорвать стабильность в этом регионе

ОТТАВА, 10 октября. /ТАСС/. Власти Канады осуждают начатую Турцией операцию в Сирии. Об этом написала глава канадского МИД Христя Фриланд в Twitter.

"Канада решительно осуждает сегодняшнее [9 октября] военное вторжение Турции в Сирию, - заявила она. - Эти односторонние действия [Анкары] могут подорвать стабильность в этом и без того уязвимом регионе, усугубить гуманитарную ситуацию и свести на нет прогресс, достигнутый действиями международной коалиции против ИГ [террористической группировки "Исламское государство", запрещена в РФ], участником которой является и Турция".

Фриланд также призвала Турцию к защите гражданского населения и уважению международного права, в том числе по обеспечению беспрепятственного доступа нуждающихся к гуманитарной помощи.

Теги
КанадаСирияТурцияФриланд, ХристяВоенная операция Турции на севере Сирии
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