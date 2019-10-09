Трамп: споры Белого дома и Конгресса США по импичменту могут дойти до Верховного суда

ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Противостояние Белого дома и Конгресса США в рамках инициированной Демократической партией процедуры импичмента президента-республиканца Дональда Трампа, по всей видимости, потребует вмешательства Верховного суда страны. С таким прогнозом выступил в среду Трамп, комментируя по просьбе журналистов в Белом доме споры исполнительной и законодательной ветвей власти США по делу об импичменте.

Глава американской администрации напомнил, что во вторник его юристы направили спикеру Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси (демократ, от штата Калифорния) послание, в котором официально уведомили об отказе от сотрудничества в расследовании, касающегося предполагаемых серьезных правонарушений со стороны Трампа. "Мы вчера написали письмо. И, вероятно, это превратится в дело Верховного суда [США]. Возможно, будет тянуться долго", - отметил президент.

Кроме того, Трамп заявил, что поднявший тревогу по поводу содержания его июльского телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским сотрудник спецслужб США "действовал заодно" с демократами. "Выяснилось, что поднявший тревогу [сам] является демократом, убежденным демократом, и работает с одним из моих оппонентов, с которым я, возможно, в конце концов буду бороться [на предстоящих в ноябре 2020 года выборах]", - сказал глава Белого дома. С его точки зрения, "речь идет о мошенничестве в отношении общественности Соединенных Штатов и даже мира [целом]" со стороны Демократической партии.

В связи с этим президент сообщил, что хотел бы узнать, от кого именно в структуре администрации США осведомитель получил сведения об упомянутой телефонной беседе. "Кто является человеком, передающим информацию? Не уверен, что такой человек существует. Если же он существует, то важно определить, кто им является, и я говорю это Конгрессу", - подчеркнул Трамп.

Он пояснил, что настаивает на прояснении данного вопроса, поскольку не хочет, чтобы в правительстве США орудовали "шпионы". "<...> Не хочу, чтобы были шпионы, пока я веду переговоры с Китаем, Сирией и всеми другими странами. Посмотрите на Турцию и [ее президента Тайипа] Эрдогана. У меня звонки со всеми этими людьми и [лидером КНДР] Ким Чен Ыном. Не хочу, чтобы в Белом доме были шпионы", - сказал Трамп. Его фразу про Ким Чен Ына некоторые СМИ истолковали как свидетельство того, что Трамп ведет с северокорейским руководителем телефонные переговоры, а не только личные встречи.

Трамп также выразил уверенность в том, что в случае с его беседой с Зеленским дело не в неправильной интерпретации сказанного президентами, а в намеренном искажении. "Я не возражаю против неверной трактовки. [Но] дело не в том, что он [передавший данные осведомителю] истолковал [сказанное] неверно", - добавил президент.