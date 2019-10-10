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Военная операция Турции на севере Сирии

CNN: СДС из-за действий Турции в Сирии передали военным США двух особо опасных террористов

По данным телекомпании, американская сторона планирует переправить их в США для привлечения к ответственности

НЬЮ-ЙОРК, 10 октября. /ТАСС/. Арабо-курдская вооруженная коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС) из-за военных действий Турции на северо-востоке Сирии передали американским военным членов террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), британцев Александа Коти и аш-Шафи Эльшейха. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на три источника из числа должностных лиц США.

По их данным, передача состоялась в среду. Американская сторона планирует переправить двух террористов в Соединенные Штаты для привлечения к ответственности.

Коти и Эльшейх являлись членами входящего в ряды ИГ квартета террористов под названием Beatles. Этому квартету приписывают расправы над 27 пленниками, в том числе над американскими журналистами Джеймсом Фоули и Стивеном Сотлоффом. Этот отряд террористов, бывших жителей Лондона, был назван в честь Beatles из-за британского акцента.

Главарь Beatles Мухаммед Эмвази по прозвищу "Джихади Джон" был ликвидирован в 2015 году в результате авиаудара. Еще один член отряда Эйн Дэвис содержится под стражей в Турции. Коти и Эльшейх были захвачены в плен в январе прошлого года отрядами поддерживаемых США СДС. С тех пор Лондон и Вашингтон обсуждают возможность их депортации в тюрьму на военной базе Гуантанамо.

Теги
СирияВоенная операция Турции на севере Сирии
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